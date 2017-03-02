03.03.2017 09:21:36

Çekmeköy Belediyesi yönetişim alanında 150 belediye arasında zirvede

Geçtiğimiz ay BM kriterlerine göre yaptırılan araştırma sonucunda, 150 belediye arasında yönetişim endeksi alanında birinci sırada yer alan Çekmeköy Belediyesi birincilik ödülünü Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz İNGEV yetkililerinden aldı.

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Geçtiğimiz ay BM kriterlerine göre yaptırılan araştırma sonucunda, 150 belediye arasında yönetişim endeksi alanında birinci sırada yer alan Çekmeköy Belediyesi birincilik ödülünü Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz İNGEV yetkililerinden aldı.İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve birçok uluslararası kuruluş, özel sektör ve kamu üst düzey yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen Act Human / İnsani Gelişme Zirvesinde Çekmeköy Belediyesi yönetişim endeksi alanında 1'inci sırada yer almıştı. Araştırmada ele alınan yönetişim endeksi değişkenleri olan; Belediye Bilgi Paylaşımı ve Saydamlık Endeksi, Belediyeye Erişim Endeksi, Belediye Sosyal Medya Kullanım Endeksi ve Seçimlere Katılım Oranında en yüksek puanı alan Çekmeköy yönetişim endeksinde zirvenin sahibi oldu.Çekmeköy Belediyesi'ni ziyaret eden İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) yetkilileri belediye meclis salonunda birimlerin halkla ilişkiler sorumlularına 30 dakikalık bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda araştırmanın detayları ve kriterler en ince ayrıntılarına kadar ilgili personele aktarıldı.Ödülü alan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bağımsız ve objektif olarak kamuda böyle bir araştırma yapan İNGEV'e sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Bu araştırma objektifliğiyle bizim için son derece önemli. Burada gördüğümüz artı ve eksi yönlerimizle misyon ve vizyonumuza uygun olarak çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Ben bu ödülü alınmasında ter akıtan tüm çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum" dedi.