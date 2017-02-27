27.02.2017 15:58:38

Çekme belgeli kamyonetle birlikte içi boş iş yeri kasasını çaldılar

Eskişehir'de inşaat malzemesi satan bir işletmedeki para kasasını, yine aynı işletmeya ait trafikten çekilen kamyonetle çalan hırsız veya hırsızlar kayıplara karıştı.

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Eskişehir'de inşaat malzemesi satan bir işletmedeki para kasasını, yine aynı işletmeya ait trafikten çekilen kamyonetle çalan hırsız veya hırsızlar kayıplara karıştı.Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Topçular Sokak üzerinde bulunan inşaat malzemesi satıyan işletmeye gece saatlerinde giren hırsız veya hırsızlar para kasasını çalıp dışarı çıkardı. Ardından işletme sahibi tarafından trafikten çekilen kamyonetin üzerinde anahtarını gören şüpheliler, kasayı bu araca yükleyerek Muttalip mevkiine geldi. Burada kamyoneti terk eden şüphelilerin kasayı başka bir araca alarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre kasanın boş olduğu, polis ekiplerinin şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.