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ÇEDAŞ, yılbaşı gecesi arızalara anında müdahale edecek
29.12.2016 12:05:20

ÇEDAŞ, yılbaşı gecesi arızalara anında müdahale edecek

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 900 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ) abonelerine yeni yılda kesintisiz ve kaliteli enerji temini için hizmet bölgesinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Tüketicilerinin aydınlık bir yıl geçirmesi için personel izinlerini de kaldıran ÇEDAŞ, enerji tüketiminin en fazla olduğu yılbaşı gecesi olası arıza ve sorunlara karşı anında müdahale edecek ekiplerini ise hazır bekletecek.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 900 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ) abonelerine yeni yılda kesintisiz ve kaliteli enerji temini için hizmet bölgesinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Tüketicilerinin aydınlık bir yıl geçirmesi için personel izinlerini de kaldıran ÇEDAŞ, enerji tüketiminin en fazla olduğu yılbaşı gecesi olası arıza ve sorunlara karşı anında müdahale edecek ekiplerini ise hazır bekletecek.

Tüketici dostu bir şirket olarak müşteri odaklı çalışan ÇEDAŞ yeni yıl öncesinde bölgesindeki bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verirken, yeni yılda tüketicilerinin enerjide sıkıntı yaşamaması için de olası arızalara karşı ekiplerini alarm halinde tutacak.

Abonelere her zaman olduğu gibi yeni yılda da en iyi hizmeti vermek üzere tüm çalışmaların tamamlandığını söyleyen ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "Yılbaşı öncesi ve yılbaşı gecesi vatandaşlarımızın enerji ve aydınlatma konularında herhangi bir sorun yaşamamaları için arıza onarım ve bakım ekiplerimiz teyakkuz halinde olacak. Ekiplerimiz, Aralık ayı başından itibaren sorumluluk bölgemizdeki illerin başta işlek cadde ve sokakları olmak üzere aydınlatma sorunu olan tüm bölgelerde gerekli bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirdi. Yılbaşı gecesinde enerji tüketiminin en üst noktalara ulaşması nedeniyle görevlerinin başında olacak ekiplerimiz, olası arızalara anında müdahale ederek tüketicilerimizin yeni yılı aydınlık bir şekilde karşılamaları ve geçirmeleri için çalışmalarına devam edecek" dedi.

Akboğa, 2017 yılının tüm Türkiye'ye barış ve huzur getirmesi temennisinde de bulunurken,"ÇEDAŞ olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2017 yılında da yatırımlarımıza ara vermeden devam sürdüreceğiz" diye konuştu.
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