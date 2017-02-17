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ÇEDAŞ'tan, Yozgat kırsalına 180 milyon TL
17.02.2017 13:27:51

ÇEDAŞ'tan, Yozgat kırsalına 180 milyon TL

2017-2023 yılları arasında yatırımlarda büyük payı kırsal kesime ayıracak olan ÇEDAŞ, bu dönem arasında Yozgat'a bağlı toplam 508 köyün elektrik altyapısını yenileyerek kırsala 180 milyon TL harcayacak.

2017-2023 yılları arasında yatırımlarda büyük payı kırsal kesime ayıracak olan ÇEDAŞ, bu dönem arasında Yozgat'a bağlı toplam 508 köyün elektrik altyapısını yenileyerek kırsala 180 milyon TL harcayacak.

2023 vizyonu çerçevesinde kırsalda yatırım hamlesi başlatma kararı alan ÇEDAŞ, 2017-2023 arasında Yozgat genelinde 320 milyon liralık yatırım yapacak.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 900 bin aboneye kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji verme politikası ile yatırımlarına tam gaz devam eden Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 2023 vizyonu çerçevesinde kırsalda büyük yatırım atağı başlatıyor. Üç ilde 2017-2023 yılları arasında kırsalda 780 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan ÇEDAŞ, bu rakamın 180 milyon liralık bölümünü Yozgat kırsal yatırımları için harcayacak.

2016 yılını değerlendirmek, 2017'deki çalışmalar ve 2023 hedefleri hakkında bilgi vermek üzere Yozgat'ta basın mensupları ile bir araya gelen ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü çerçevesinde ortaya konulan 2023 hedefleri kapsamında biz de ÇEDAŞ olarak kırsalda büyük bir yatırım atağı başlatma kararı aldık. Şirketimiz 2017-2023 arasında köylerin elektrik şebekelerini yenileyerek kırsalda yaşayan tüketicilerimize kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji temini konusunda önemli bir çalışmaya imza atmayı hedefliyor" dedi.

"Yozgat'ta 508 köye ulaşılacak"

Yozgat'ta 508 köye yatırım götürmeyi hedeflediklerini anlatan Akboğa sözlerine şöyle devam etti: "508 köye ulaşarak 79 bin 150 adet direk, 770 adet trafoyu yenileyeceğiz. Yine orta ve alçak gerilim hatlarının iyileştirilmesi ve yenilenmesi için çalışma yürüteceğiz. Kırsal için toplam yatırım harcaması bu dönemde 180 milyon lirayı bulacak. Böylelikle Yozgat'a 2023 yılına kadar yapılacak toplam yatırımın yaklaşık yüzde 60'nın kırsal yatırımlar oluşturacak. Böylelikle önümüzdeki dönemlerde insanların yaşam tercihlerini doğal alanların başında gelen köylerden yana tekrar kullanacağı yönündeki öngörü ve açıklamaları göz önünde bulundurarak kırsaldaki elektrik alt yapısını köylere dönüşlerden önce hazırlamış olacağız" şeklinde konuştu.

"20 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik"

2016'da Yozgat'ta yaklaşık 20 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini de kaydeden Akboğa, 2017 için bu rakamı 25 milyon lira olarak belirlediklerini ifade ederek yatırım kalemlerini şöyle özetledi: "Bu yıl Yozgat ili ve ilçelerinde 2 milyon liralık aydınlatma ve yeraltı şebekesi yatırımı, 3 milyon liralık açık şalttan modülere dönüşüm yatırımı, 9 milyon liralık enerji nakil hattı yenileme yatırımı, 5 milyon liralık köy şebekesi yenileme yatırımı ve 6 milyon liralık da teknoloji yatırımı yapmayı planlıyoruz. Toplamda 2023 yılına kadar kırsal yatırımlarla birlikte Yozgat ilimize 320 milyon TL yatırım yapacağız."

"Müşteri memnuniyeti en üst düzeye taşındı"

2010 yılında özelleştirme sürecinin ardından bölgede yaptıkları yatırımların sonuçlarını aldıklarını da anlatan ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa, kesinti, arıza ve sorunlara hızla müdahale ederek müşteri memnuniyetini en yüksek düzeye taşıdıklarını dile getirdi. ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa, şirketin özelleştiği 2010 yılından itibaren yaptığı yatırımlar ve denetimler sonucunda kayıp-kaçak oranını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) belirlediği hedefin altında bir seviyeye taşıdıklarını da söyledi.
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