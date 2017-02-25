25.02.2017 16:57:11

'Cazibe Merkezleri Programı' toplantısı Ankara'da yapıldı

Kars-Ardahan-Iğdır ve Ağrı illerini kapsayan bölge toplantılarından birisi de Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım'ın girişimleriyle Ankara da Akman TZOB Oteli'nde düzenlendi.

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Kars-Ardahan-Iğdır ve Ağrı illerini kapsayan bölge toplantılarından birisi de Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım'ın girişimleriyle Ankara da Akman TZOB Oteli'nde düzenlendi.Programın açılış konuşmasını SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu yaptı. Kapu, bölgeye neden yatırım yapılması gerektiğini ve sinevizyon görüntüsü eşliğinde Cazibe Merkezleri Destekleme Programını katılımcı iş adamlarına anlattı.Dünya ve tarihte böyle bir program olmadığını ifade eden Ardahan Milletvekili prof. Dr. Orhan Atalay, "Biz yoksul bölgenin insanlarıyız. İstiyoruz ki çocuklarımız dedelerimizden farklı yaşasın. Birçok değer bölgemizde hala bakir duruyor. BTK Demiryolu tamamlanınca çok ciddi gelişme sağlayacak. Bölgemize çok yakın pazarlar var. Yapılacak yatırımlar iyi yatırımlar olacak. Yüreğimizin bir köşesinde mutlaka memleketimize dair bir his var. Bir imkân varsa kaderimizi değiştirmeye ilişkin bunun ıskalanmamasını istiyorum" dediIğdır Milletvekili Nurettin Aras, Türkiye'nin son dönemde çok büyüdüğünü ve çok geliştiğini söyledi.Aras, "Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı olarak bizler sınır illeriyiz. Cazibe Merkezi Programı da sınır illeri için önemli bir fırsattır. Bizimle alışveriş yapmak isteyen kültürel olarak kaynaşmak isteyen muazzam bir nüfus ve coğrafya var. Bu ülkelerle ilişkileri geliştirmenin tek yolu da onlarla ticaret yapmaktır" diye konuştu.Kars, Ardahan ve Iğdır'ın birbirini tamamlayıcı iller olduğuna dikkat çeken Ardahan Valisi İbrahim Özefe, özetle şunları söyledi:"Edirne'den Ardahan'a diye bir tanım vardır. Edirne Batıya açılan kapımızsa Ardahan'da iki kapısıyla keza Kars ve Iğdır da buna dahil Kafkaslara, Orta Asya'ya, Uzak Doğu'ya açılır. Sayın Bakanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Tamamlanacak yollarımız ve alt yapımızla Ardahan Kafkaslara, Orta Asya'ya, Uzak Doğu'ya açılan önemli bir lojistik merkez haline gelecek. Biz bu Cazibe Merkezi Programından ümitliyiz, burada bulunan çok değerli iş adamlarımızın yatırımlarıyla Ardahan'ımız, Kars'ımız ve Iğdır'ımız inşallah çok daha ötelere gelecek."Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır'da zeytin ve turunçgiller dışında yetişmeyen tarım ürünü olmadığını ifade etti. Organize Sanayisinde toplam 105 parselleri olduğunu belirten Alpman, bu parsellerden 15 tanesinde şu anda aktif çalışan sanayi işletmesi ve imalathane olduğunu kaydetti.Ahmet Arslan'ın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmasıyla başlayan süreçte bölgenin cazip hale geldiğini, geçen yıla oranla bölgeye gelen insan sayısının üç kat arttığını hatırlatan Kars Valisi Rahmi Doğan, "İnsanlar artık Kars, Ardahan, Iğdır'ı yatırım yapılabilir, gezilip görülebilir mekân olarak görüyor. Geçen hafta dört yatırımcı Katerina Köşkü'ne talip oldu. Tabii bu çok sevindirici bir durum. Biz bölgenin en eski organize sanayisine sahibiz. Halen 55 fabrikamız bu organize sanayisinde faaliyettedir. Şu anda 30 parselimiz yatırımcıları bekliyor. Bölgemiz güvenlik sorunlarını aştıktan sonra çok cazip hale gelecek" şeklinde konuştu.Yapılan konuşmaların ardından son olarak söz alan Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, özetle şunları söyledi:"Valilerimiz aldıkları sorumluluk çerçevesinde kapılarını sonuna kadar açtılar. Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a gittiğinizde orada size hizmet eden birileri var. Bölge Milletvekilleri olarak sizlerle kurum, kurum, kapı, kapı gezmeye varız. Yeter ki yatırım yapın bölgeye, yeter ki bölgeye yapacağınız yatırımla ilgili kapı çalmış olalım. Hedefimiz belli. Bölgemize yatırım yapılması. Evraktan başlamamız gerekiyorsa ona da razıyız."Toplantıda daha sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, iş adamlarımızın sorularını yanıtladı.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın da katılımıyla düzenlenen "Cazibe Merkezleri Programı" Toplantısına Kars Valisi Rahmi Doğan, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Kars Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdinç Dolu, Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Biber, Serhat Kalkınma Ajansı ( SERKA) Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Ötegen, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, Kalkınma Bankası Genel Müdür Yrd. Adnan Yalçıncı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Danışmanı ve Kars eski Milletvekili Yunus Kılıç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Danışmanları Fettah Çetinkaya ve Mehmet Özbey, AK Parti Kars İl Genel Meclis Üyesi Necati Dallı, İlçe Belediye Başkanları, AR FED Genel Başkanı Ergüder Şimdi ve Ankara'da yaşayan iş adamları katıldı.