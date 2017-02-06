06.02.2017 12:06:20

Cazibe Merkezi Gümüşhane yatırımcıları bekliyor

Bakanlar Kurulu'nun 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı'nda yer alan Gümüşhane, yatırımcıları bekliyor.

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Bakanlar Kurulu'nun 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı'nda yer alan Gümüşhane, yatırımcıları bekliyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Yönetim Kurulu üyesi Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane'nin üretim ve ihracatı artırmak için oluşturulan cazibe merkezleri programın da yer almasının tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. Memiş, "Hükümetimizin açıkladığı Cazibe Merkezi Programı hem ilimiz için hem bölgemizin için hem de yatırımcılar için çok önemli bir fırsattır. Son yıllarda Gümüşhane'miz aldığı yatırımlarla geleceğe daha ümitle ve daha güçlü bakar hale gelmiştir" dedi.Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 112 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Vali Memiş, Gümüşhane'nin de bu istihdamdan önemli bir pay alacağını kaydetti. Cazibe Merkezleri Programı'nın arsa tahsisinden, bina yapımına, bina yapımından, fabrikaya, makine alımına, işletme sermayesine varıncaya kadar tüm süreçleri destekleyen bir uygulama olduğunu söyleyen Vali Memiş, "Bir yatırımcı ne kadarlık destek alacağını bilecek. Ücretsiz danışmanlık desteği vereceğiz, bedelsiz fizibilite çalışması, bedelsiz arsa tahsisi yapacağız, 10 milyon liralık bir bina yapımını bedelsiz yapacağız. Fabrikanın kurulmasında da içini makineyle donatıp, fabrikayı tam anlamıyla çalışır hal getireceğiz. Alınacak makineye 10 yıl faizsiz kredi vereceğiz. Girişimcinin almış olduğu makine teminat olarak kabul edilecek. Eğer yerli makine alınırsa vade 10 yıl, ilk 3 yıl ödemesiz- faizsiz kredi desteği olacak. Eğer yurtdışından alınırsa vade 6 yıla düşecek. İlk iki yılını ödemesiz yapacağız. Personel eğitimine destek vereceğiz. İşletme aşamasında da alacağı işletmenin faizinin yarısını biz karşılayacağız. Kamunun ihtiyacı olan bir ürün üretiliyorsa yüzde 15 fiyat avantajı sağlayacağız" diye konuştu.Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde faaliyet gösteren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise, "Biz firmaların resmi taleplerini almaya başladık. Gümüşhane ilimizde yatırım yapmak isteyenler ajansımızın Gümüşhane Yatırım Destek Ofisine başvurabilirler. Küme yapısı oluşturmamız halinde firmaların rekabet gücü artacak, yan sanayiler gelişecek, bağlantılar daha güçlü bir konuma gelecek. Yatırımcılarımızı yönlendireceğiz. Özellikle Gümüşhane'mizde imalat sanayinde güçlü bir altyapının oluşacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ön talep döneminde alınan başvurulara ilişkin bilgi de veren Genel Sekreter Adıyaman, "24.01.2017 tarihi öncesindeki ön talep döneminde gerçekleşen imalat sanayii başvuru adedi 27'dir. Ön talebi yapılan projelere konu toplam destek tutarı 1 milyar 77 milyon TL'dir. Söz konusu yatırımlara ilişkin en az yüzde 30 eş finansman koşulu dikkate alındığında toplam yatırım tutarı 1,5 milyar TL'yi aşmaktadır. Ön talebi yapılan yatırımlara ilişkin öngörülen toplam istihdam 2.453 kişidir" ifadelerini kullandı.Öte yandan Cazibe Merkezleri Programı için yatırımcıların, başvurularını 27 Şubat 2017 tarihe kadar yapmaları gerekiyor. Bu kapsamda Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerini kapsayan program dahilinde, yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş, kısmen geçmiş veya başka sebeplerle faaliyet göstermeyen, işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayisi tesisleri, çağrı ve veri merkezi yeni yatırım projeleri desteklenecek.