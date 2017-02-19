19.02.2017 12:59:45

Caz Tatili Electro Deluxe konseriyle son buldu

Nilüfer Belediyesi'nin 'Caz hâlâ ve her şeye rağmen iyi bir şey' sloganıyla düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili Electro Deluxe konseriyle sona erdi.

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Nilüfer Belediyesi'nin "Caz hâlâ ve her şeye rağmen iyi bir şey" sloganıyla düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili Electro Deluxe konseriyle sona erdi.Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Nilüfer Caz Tatili ile sanatseverler caz müziğine doydu. 28 Ocak'ta başlayan festival kapsamında cazın usta isimleri Bursalılar ile buluştu. Caz müziğinin emektar isimlerinden Özdemir Erdoğan, sevilen gruplardan Kemenjazz, dünyanın en iyi ud virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Ara Dinkjian, müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı Ayhan Sicimoğlu "Latin All Stars", Erik Truffazz Quartet, Bilal Kahraman Manouche Ala Turca, Şirin Soysal Ouintet, Murat Meriç ve Avshai Cohen Trio Nilüfer'de performanslarını sergiledi.Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, heyecanlandırıcı performanslarıyla tanınan Fransız grup Electro Deluxe konseri ile sona erdi. Fransız müzik dünyasının en çok ilgi gören grupları arasında yer alan Electro Deluxe, BAOB Oditoryum'da cazseverlere unutulmaz bir konser verdi. Ülkelerinin en çok sevilen grubu olan Electro Deluxe, iki saati aşkın konser boyunca hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Grubun vokalisti James Copley sahne performansıyla izleyenleri coştururken, sergilediği danslarla da kendine hayran bıraktı. Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey grub adına Copley'e çiçek ve plaket vererek performanslarından dolayı kutladı.