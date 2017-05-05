05.05.2017 12:43:38
ÇAYKUR'un bugün başvuru şartlarını Rize İŞKUR'a bildirmesi ve işlemlerin yetişmesi halinde bugün akşam saatlerinde, yetişmemesi halinde ise Pazartesi veya Salı günü 1500 mevsimlik erkek işçi alım başvurularının başlaması bekleniyor.
ÇAYKUR'un mevsimlik işçisi bölgeden
ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerini kapsayan bölgesel alımını yapacağı 1500 mevsimlik erkek işçi için gereken yönetmelik değişikliği yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı.ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerini kapsayan bölgesel alımını yapacağı 1500 mevsimlik erkek işçi için gereken yönetmelik değişikliği yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÇAYKUR'un bugün başvuru şartlarını Rize İŞKUR'a bildirmesi ve işlemlerin yetişmesi halinde bugün akşam saatlerinde, yetişmemesi halinde ise Pazartesi veya Salı günü 1500 mevsimlik erkek işçi alım başvurularının başlaması bekleniyor.