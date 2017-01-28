28.01.2017 18:48:03

Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyuncularımızı kutluyoruz. Özellikle ilk 45 dakika net pozisyonlar yakaladık. İçeri farklı bir skorla girmemiz lazımdı. Bunu bir önceki maçta da diğer maçlarda da yaşadık. Karşımızda iyi koşan bir takım var, temposu, mücadele gücü. Biz 121 onlar 122 koşmuşlar. Baktığınız zaman ortaya yine net bir sonuç çıkıyor. Bugün Karabükspor'da iki eksik vardı. Rakibin bu hamle gücü olsaydı, direkten dönen bir top var, 1-1 olsaydı bundan sonraki 7-8-10 dakika ne olabilirdi? Gelişmekte olan genç ve bütün maçlarda iyi mücadele eden takımımız var. Neden bunları söylüyorum gelişmekte olan, genç, bütün maçlarda iyi mücadele eden bir takımımız var. Recep Niyaz'ın 40 derece ateşi vardı kadroda yoktu, Süper Lig'de ilk oynatan takım bizdik. Bir takım özelliklerini geliştirmelisin dedik. Gelişimini beklerken maçta kaybediyoruz. Aynı şey İsmael bakın, geçen Konya'da %100 gol pozisyonu şimdi burada da oldu. Orada tepkimiz İsmael'e değil ama 1-0'dan sonra 2'yi bulmak zorundayız. Konya'da da 1-1 gittik pozisyonları kaçırdık, oralara kadar indik son pası veremedik. Oyunun öyle bir bölümleri var ki, birisi basacak orta sahada liderlik yapacak" dedi.Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Karaman, "Bir başkan, yönetim kurulu var, teknik heyet var, oyuncular var, taraftar var ortada da bir resim var. Ama iki tane puzzle eksik. Resmi bitirmek istiyorsak 2 Puzzle'ın oraya girmesi gerekiyor. Bütün bunları söylerken de Ahmet'i Mehmet'e Mehmet'i Ahmet'e şikayete gerek yok. Transfer çalışmaları yapıyoruz ama transfer bitene kadar göreceğiz. Bu sadece 2-3 kişinin çabasıyla olmaz. Onun dışında bir şey yok. Takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Misafir ekip Kardemir Karabükspor'un Teknik Direktörü İgor Tudor maçın ardından yaptığı açıklamada, "Öncellikle Rizespor takımını tebrik ediyorum. İlk yarı iyi oynamadık ama ikinci yarı oyunu domine eden takımdık ama tekrar söylüyorum Rizespor'u tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.