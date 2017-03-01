01.03.2017 13:26:56

ÇAYKUR Genel Müdürü Sütlüoğlu: 'Hedefimizde tüm dünya var'

Dünyanın en büyük yiyecek, içecek, gıda makineleri, gıda teknolojisi ve ambalaj fuarlarından biri olan GULFOOD Dubai'de 22. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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Dünyanın en büyük yiyecek, içecek, gıda makineleri, gıda teknolojisi ve ambalaj fuarlarından biri olan GULFOOD Dubai'de 22. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.Gulfood, 120'den fazla ülkenin katılımı ve 5 bini aşkın katılımcının sergilediği ham madde, içerik ve ürünlerle birbirinden farklı tatların, trendlerin ve inovasyonların harmanlandığı, gıda ve içecek endüstrisinin geleceğini şekillendiren dünyanın en kapsamlı fuarına Türkiye'den içinde ÇAYKUR'un da bulunduğu 174 firma fuarda yerini aldı.Fuarda yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, "Dünyanın en büyük ve kapsamlı gıda fuarında ÇAYKUR olarak yerimizi aldık. Çok yoğun bir ziyaretçi ilgisi var. Dünyanın birçok yerinde fuarlara katıldık ama burası çok farklı. Son derece başarılı bir organizasyon, bu fuarda yer almak kolay değil. Katılmak isteyen firmalar ön kayıt yöntemi ile başvuruyorlar yer bulunursa fuara katılıyorlar. Markamıza gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Ürünlerimizi inceleyip tadan ziyaretçiler memnuniyetlerini dile getiriyorlar" dedi."Markamızı duyurmak için fuarlar çok önemli"Katıldıkları fuarda hem ÇAYKUR markasını hem de Türk çayı ile Türk çay kültürünü yabancı insanlara tanıttıklarını kaydeden Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, bu fuarlarda aynı zamanda diğer ülkelerden gelen tedarikçilerle bayilik ön anlaşmaları yaparak dış pazar payını daha da arttırdıklarını belirtti. Türkiye'nin 5. en büyük üretici olmasına rağmen dış pazarda fazla yer bulamadığını söyleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, "Çay sektörü olarak çok içimize kapalı bir sektördük. 5. büyük üretici olmamıza rağmen sadece iç pazarda çay satıyorduk. Sadece Çaykur gurbetçilerimizin yaşadığı birkaç ülkeye belirli miktarda çay satıyordu. Çok büyük de tüketiciyiz çay konusunda. Onun için dışarıya çay satmaya gerek duyulmamıştı. Ama biz son 5 yılda ihracat atağı başlattık. Dünyanın her tarafına çayımızı götürüp satalım hem de kültürümüzü tanıtalım. Bu nedenle fuarlar amacımıza ulaşmak için en kestirme yollardan bir tanesi" şeklinde konuştu.ÇAYKUR bayiliği için yoğun ilgiFuar boyunca ÇAYKUR standına bireysel ziyaretçilerin yanı sıra firma temsilcilerinde ÇAYKUR'a yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu, Guatemala, Irak, Mısır ve Libya gibi birçok ülkeden firma sahipleri ile ön görüşmeler yaptıklarını ve bayilik için anlaşma sürecinin başlatıldığını söyledi. Sütlüoğlu, "Fuarda Guatemala, Irak, Mısır, Libya'dan firmalarla ön görüşmeler yaptık, bayilikler için süreç başlattık. Afrika'nın 30'dan fazla ülkesinde, Avusturalya, Yeni Zelanda, Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu'da varız" diye konuştu.Hedefimiz bütün dünyaTürkiye'nin dünya çapında bir markası olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ve hedeflerinde tüm dünya olduğunu belirten Sütlüoğlu, "Türkiye'nin dünya çapında bir markası daha olsun arzusu ile yola çıktık. Bugün 100'e ülkede ürünlerimiz var. Genişlemeye hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İlk ihracat yaptığımız ülkeler bizim insanımızın yaşadığı Avrupa ülkeleriydi. Bunların dışında biz bütün dünyayı hedefimize koyduk" ifadelerini kullandı.