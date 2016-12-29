29.12.2016 12:18:42

Çaycuma'da ithal düve dağıtıldı

Çaycuma'da genç çiftçilere 30 bin TL hibe destek programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca Güney Amerika'dan temin edilen düvelerin dağıtımı yapıldı.

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Çaycuma'da genç çiftçilere 30 bin TL hibe destek programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca Güney Amerika'dan temin edilen düvelerin dağıtımı yapıldı.22 genç çiftçiye 6'şar adet olmak üzere toplam 132 adet Angus, Herefort, Simental ve Limisune ırkı düve dağıtımı yapıldı. Çaycuma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisleri nezaretinde yapılan dağıtıma katılan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli hak sahibi genç çiftçilere hayırlı olsun temennisinde bulunarak " Devletimizin üretimle uğraşan genç çiftçilere çok önemli bir katkısı olan düvelerin ilçemiz hayvancılığına ve sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hak sahibinin cebinden hiç para çıkmadan tamamen hibe olarak dağıtımı yapılan hayvanlar üretime katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz için de önemli bir kazançtır" dedi.Proje kapsamında yer alan üreticilere konuşan Çaycuma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Coşkun Ulutaş, "Bakanlığımızca Güney Amerika'dan temin edilen sığırlar hak sahiplerine tamamen hibe olarak verilmektedir. 6'şar adet dişi ve düve olarak dağıttığımız sığırların hak sahiplerine ve İlçemiz hayvancılığına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerin adına böyle bir projeyi uygulamaktan sevinçli ve mutluyuz. Uzun yoldan gelen ve soğuk bir mevsimde yol alan sığırların bu ilk günlerinde özel ilgiye ve bakıma ihtiyaçları olduğunu, dikkatli olunması konusunda uyarmak istiyorum. Çaycuma ilçesi olarak genç çiftçilere 2016 yılında düvelere ek olarak arıcılık ve koyunculuk projeleri ile beraber toplam 990.000 ,00 TL hibe destek uygulamış olacağız. Ayrıca devletimizce 2017 ve 2018 yıllarında da genç çiftçi hibe destek projesinin uygulanacağını bildirmek istiyorum" dedi.