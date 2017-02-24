24.02.2017 16:42:16

Çayarası esnafından Başkan Yücel'e ziyaret

Antalya'nın Alanya ilçesi Çayarası esnafı, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.

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Antalya'nın Alanya ilçesi Çayarası esnafı, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti.Alanya Belediyesi, Çayarası Yaylası'nda Alanya- Konya yolu genişletme çalışmaları kapsamında yıkılacak dükkanlarının yerine modern bir çarşı ve cami kazandırıyor. Cami inşaatına geçen yaz sonu başlanırken, çarşı ve meydan projesi kısa süre sonra ihaleye çıkıyor. Şıhlar Mahalle Muhtarı Yaşar Özgür ve Çayarası esnafları, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret ederek Mahallelerine ve Çayarası Yaylası'na yapılan yatırımlar için teşekkür ettiler."Çayarası'nda Yörük kültürünü yaşatacağız"Çayarası Yaylası'nda faaliyet gösteren çarşının mazisi olduğunu ve bunu çok iyi bildiğini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Burada faaliyet gösteren esnaflarımızın içi rahat olsun, kesinlikle onları mağdur etmeyeceğiz. Birçok mahallemiz buradan yaz kış alışverişlerini yapıyor. Yaklaşık 40 tane yeni dükkan ile birlikte park ve sosyal alanlar yaparak Çayarası'nı cazibe merkezi yapacağız. Çayarası yeni yapılan dükkanlar, cami ve sosyal alanları ile adeta cazibe merkezi olacak" dedi.Çayarası'na 500 kişilik camiÇayarası Yaylası'nda geçen yıl yapımına başlanan yeni caminin Mart ayında tekrar başlayacağını belirten Yücel, "Yeni camimizde de çalışmalara kar yağışı nedeniyle ara verilmişti. Mart ayı gibi caminin inşaat çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğiz."