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Çay rekoltesinde düşüş bekleniyor
15.07.2017 17:48:28

Çay rekoltesinde düşüş bekleniyor

İkinci sürgün yaş çay döneminde de iklim şartlarına bağlı olarak rekoltede düşüş bekleniyor.

Ulusal Çay Konseyi Başkanı İmdat Sütlüoğlu, ikinci sürgün yaş çay döneminde de ilk sürgünde olduğu gibi iklim şartlarına bağlı olarak rekoltede düşüş beklendiğini bildirdi.

Ulusal Çay Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Çay Konseyi Olağan Toplantısı Rize Ticaret Borsası Salonu'nda, Sütlüoğlu başkanlığında yapıldı.

Sütlüoğlu'nun yanı sıra Ulusal Çay Konseyi Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, üyeler Resul Okumuş, Nevzat Paliç, Mustafa Demirci, Şaban Aziz Karamehmetoğlu'nun katıldığı toplantıda birinci sürgün dönemi değerlendirildi.

Sütlüoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, birinci sürgünde ramazan dolayısıyla çaylıklara erken girildiğini belirtti.

İklim şartlarının olumsuz etkisi nedeniyle rekoltede yüzde 12 düşüş gerçekleştiğini aktaran Sütlüoğlu, şöyle devam etti:

"Rekoltenin düşmesi sonucu fabrikalarda sıkışma yaşanmadı. Rekoltenin düşmesi ve yapılan çalışmalarla fiyat ilk defa yaş çay kilogram taban fiyatının üstüne çıktı. Fiyatın, taban fiyatının üstüne çıkması üreticiye olumlu yansıdı. Birinci sürgünü ÇAYKUR 170 bin ton, özel sektör ise 180 bin ton alım yaparak toplamda 350 bin tonla kapattı."

Sütlüoğlu, ikinci sürgün beklentilerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci sürgün alımlarının başladığı andan itibaren ÇAYKUR, günlük çay alımlarında yaklaşık 6 bin tona ulaştı. Alım dolayısıyla fabrikalarda yığılma yaşanmadı. İkinci sürgün alımlarının 10 Ağustos gibi sonlanacağını tahmin ediyoruz. İkinci sürgün yaş çay döneminde de iklim şartlarına bağlı olarak rekoltede düşüş bekliyoruz."

Sütlüoğlu, kaçak çayla mücadeleye kararlılıkla devam edildiğine de dikkati çekti.


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