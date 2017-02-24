24.02.2017 12:02:32

Çay demlemek daha da kolaylaşıyor

Çaykur'un ürünü Altınbaş, artık kolay demlik ve kolay bardakla sunulacak.

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Çaykur'un ürünü Altınbaş, artık kolay demlik ve kolay bardakla sunulacak.Çayın altın değerindeki en üst yapraklarıyla harmanlanan Çaykur Altınbaş Çayı, şimdi bu mükemmel demli çay keyfini kolaylıkla birlikte sunuyor."Kolayca demle, kolayca temizle" sloganıyla yola çıkan Çaykur, oysa altın değerinde Altınbaş çay demlemenin çok kolay olduğunu dile getiriyor.Her bardakta gerçek çay keyfine kolayca ulaşmak isteyenler için geliştirilen Çaykur Klasik Altınbaş kolay demlik ve kolay bardak çaylara farklı tatlar arayan çay severler için Tomurcuklu (bergamotlu) çeşitleri de eklendi.