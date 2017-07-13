13.07.2017 13:38:17

Çavuşoğlu'ndan sondaj gerilimi açıklaması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdeniz'deki sondaj gerilimi ile ilgi konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Enerji Bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Kıbrıs'ın etrafındaki rezervlerde KKTC'nin de hakkı var. Rum tarafı tek taraflı faaliyet yürütüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe ile görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Akdeniz'deki sondaj gerilimi ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ın gaz rezervleriyle ilgili Rum tarafının yaptığı çalışmalara karşılık önlemler alacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ın etrafındaki rezervlerde KKTC'nin hakkı var. Rum tarafı tek taraflı faaliyetler yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta Rum tarafı doğalgaz rezervlerinin kendilerine ait olduğunu iddia ederken, Türk tarafı rezervlerin adadaki tüm taraflara ait olduğu görüşünü paylaşıyor.