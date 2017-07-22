22.07.2017 14:50:37

Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İsrail'in yıllardan beri terör estirdiğini ifade ederek, ''İsrail'in bir an önce bu ablukayı kaldırmasını ve bizim kutsalımızdan elini çekmesini istiyorum'' dedi.

Başbakan Yardımcısı olduktan sonra ilk defa Bursa'ya gelen Hakan Çavuşoğlu, Vali İzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret öncesi valilik şeref defterini imzalayan Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bizler AK Partililer olarak bu kurumsal yapının hangi mevki veya makamda görev alırsak alalım her türlü görev şeref ve onurun üzerindedir. Bugün bana da böyle bir görev nasip oldu. Allah'ıma şükür ediyorum. Allah'ım beni ve Bursamızı mahcup etmesin. Bu bayrak değişimidir. Aynı gayretle çalışmalarıma devam edeceğim. El birliği ile başta Bursa, sonra Türkiyemiz olmak üzere inşallah hayırlı işlerde bulunmayı Allah bize nasip etsin" diye konuştu.



"Yoğun saldırılar altındayız"



"Türkiye son yıllarda önemli süreçten geçiyor" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:



"Demokrasimize, milli irademize, egemenliğimize dönük yoğun saldırılar altındayız. Dost bildiğimiz, aynı masa etrafında dünyanın geleceğini paylaştığımız dostlardan da gerekli desteği bu dönemde alamıyoruz. Hatta farklı yaklaşımlarına da muhattap kalıyoruz. Milletimizle güçlü olduktan sonra hep birlikte çalışarak bunların üstesinden geleceğiz."



"İsrail'in biran önce bu ablukayı kaldırmasını istiyorum"



İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptırımları ile alakalı sorulan soruya cevap veren Çavuşoğlu, "Mescid-i Aksa bizim çok mukaddes bir mekanımız. Sadece Türkiye için değil, tüm İslam camiası için hassas olduğumuz bir bölge. İsrail yıllardan beri burada terör estirmeye devam ediyor. Son olarak Mescid-i Aksa'ya girişlerin engellenmesini ve dünkü cuma namazının kılınamaması hakikaten İslam dünyasının tüm birimlerini başını iki elin arasına alıp düşünmesi gerekiyor. Bu İslam dünyası ve bizim sorumluluğumuzda. Üzerimize düşeni, birliğimizi, beraberliğimizi, ufkumuzu aynı hedefte birleşirsek üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bizim sinir uçlarımıza dokunan bu hususu, tüm insanımızın, milletimizin, kalbinde imanı olan herkesin bu sızıyı hissettiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve başbakanımız gerekli açıklamaları yaptı. Bende İsrail'in biran önce bu ablukayı kaldırmasını ve bizim kutsalımızdan elini çekmesini istiyorum. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.



Ayrıca Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde dolu sebebiyle meyve ile sebzeleri zarar gören Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki vatandaşları salı günü ziyaret edeceğini söyledi.



Çavuşoğlu, valilik ziyaretinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi makamında ziyaret etti.