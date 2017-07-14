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Çavuşoğlu'ndan flaş Türk Üssü açıklaması
14.07.2017 14:10:31

Çavuşoğlu'ndan flaş Türk Üssü açıklaması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Türk üssünün kurulması ile ilgili anlaşmanın onaylandığına dikkat çekerek, ''Şimdi bunun uygulanması aşamasındayız. Bu safhada teknik ekiplerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Konutu'nda gerçekleşen basın toplantısında, Türkiye'nin, Katar ile olan ilişkilerinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi daha da ileri noktalara götürmek için birlikte çalışıyoruz. 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik ve Komite toplantısının 3. gerçekleştireceğiz. Bunun hazırlıklarını birlikte sürdürüyoruz. Hazırlıkları tamamladıktan sonra liderlerimizi bir araya getirerek bu toplantıyı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı El Sani görüşmesinde, bölgesel konular ile Suriye'de gelinen nokta ve bundan sonra atılabilecek adımları istişare ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Körfez bölgesinde yaşanan krizi de değerlendirdik. En başında söylediğimiz gibi böyle bir krizin meydana gelmesinden Türkiye olarak büyük üzüntü duyduk. Bu krizin en kısa süre içerisinde karşılıklı saygı ve eşitlikle çözülmesini arzu ediyoruz. Bu sorunun çözülmesi için bir taraftan Kuveyt'in arabuluculuğunu destekledik, diğer taraftan Türkiye olarak büyük çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölge ülkeleri ve dünyadan birçok liderle teması oldu. Dışişleri Bakanı olarak yine Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatı ile ben de elimden gelen gayreti gösterdim ve bölgeye bir ziyarette bulundum. Biz başında da söyledik; Katar halkını, hatta bölge halkını etkileyen yaptırımları doğru bulmuyoruz. Ama böyle bir krizin yaptırımlarla değil konuşarak diplomasi yoluyla kardeşler arasında samimi müzakere ederek çözüleceğine inanıyoruz. En son ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un çabalarına da destek veriyoruz. Bu konuda Katar'ın başından beri sağduyulu yaklaşımını takdir ediyoruz. Süreci tırmandırmayarak diyaloğa açık olduğunu fakat diyalog içinde ambargoların ve alınan kararların kaldırılması gerektiğini net bir şekilde söylemiştir. Ortada suçlama varsa delillerin de net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Özellikle bizim Katar'daki Türk üssümüzü içeren taleplerin bizim içinde kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum. Katar'ın en başından beri terörle mücadeledeki kararlılığı ve terörle mücadeledeki verdiği desteği gören ve şahit olan kişilerden bir tanesiyim. En son Katar ile ABD arasında imzalanan terörle mücadele anlaşması da esasen bu konuda Katar'ın samimiyetini gösteriyor. En kısa süre içinde bu istemediğimiz kriz diyalog yoluyla aşılır. Biz Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyarız. Bunun içinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çabalarımız devam edecektir" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un, Suudi Arabistan ve Katar'daki temaslarının olumsuz sonuçlandığı yönündeki iddialara ilişkin sorulan bir soruya Çavuşoğlu şu cevabı verdi:

"Tillerson bölgeye gitmeden önce İstanbul'daydı. Kendi aramızda bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın kabulü sırasında da Tillerson bölge ziyaretinde neyi hedeflediğini bizlere anlattı, düşüncelerini paylaştı. Biz de çok faydalı olacağı düşüncemizi kendisiyle paylaştık ve destek verdiğimizi söyledik. Ayrıca Tillerson'un bugüne kadar arabuluculuk görevi yapan Kuveyt ile birlikte hareket etmesi bizce doğru bir adımdır. Bir ziyarette bu sorunun çözülmesini beklemek iyimserlik olur. Orta vadeli bir süreçte sonuç alacağımıza inanıyoruz."

Katar'da Türk üssünün kurulması ile ilgili anlaşmanın onaylandığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi bunun uygulanması aşamasındayız. Bu safhada teknik ekiplerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte bölge ülkelerini ziyaret etmek istiyor. Onun takvimini netleştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde bu ziyaret daha da bir net hale gelecek. Tüm bu çabalarımız bizim bölgedeki bu istemediğimiz sorunun kardeşlik çerçevesinde çözülmesidir" diyerek sözlerini noktaladı.


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