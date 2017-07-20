20.07.2017 18:59:12

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya sert çıkış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ile yaşanan Büyükada gerilimiyle ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, 'Almanya Türkiye'nin hiçbir zaman tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğini biliyor' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Büyükada gerilimiyle ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar:

'CİDDİ DEVLETLERE YAKIŞMIYOR'

-Almanya bize karşı olan tüm terör örgütlerinin adeta yeniden faaliyete başladığı ana üs olmuştur. Terörle mücadeleden taviz vermeyiz. Almanya teröristlere kucak açıyor.

'MEVKİDAŞIM GABRIEL DEMİŞTİ...'

-Mevkidaşım Gabriel ile Mart'ta Berlin'de görüştüm. Türkiye'ye ekonomik tehditte bulunmanın yanlış olduğunu söylemişti. Türkiye'ye yönelik böyle tehditleri ciddi bir devlete yakıştıramıyoruz.

Bakan Gabriel'in yargıya müdahale niteliğindeki hırçın açıklamaları dostluğa sığmaz.

'ALMANYA İYİ BİLİYOR'

-Almanya'nın Türkiye'den böyle bir talepte bulunması asla kabul edilemez. Almanya Türkiye'nin hiçbir zaman tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğini biliyor.