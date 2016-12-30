30.12.2016 23:13:24

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Suriye' daveti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki ateşkesin garantörünün Türkiye ve Rusya olduğunu söyleyerek, 'ABD'de yeni yönetim geldikten sonra sürece katılmak isterlerse mutluluk duyarız' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya. İran'ın da Moskova'da söz verdiği ve ortak metne katıldığı gibi özellikle Hizbullah, Şii gruplar ve rejim üzerinde nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "ABD'de yeni yönetim geldikten sonra Astana sürecine onlar da mutlaka katılmak isteyecektir, katılmak isterlerse mutluluk duyarız. Astana sürecinden kimseyi dışlamıyoruz" diye konuştu.

'İmzalanması yetmez, hayata geçirmek gerekiyor'

Suriye'de ateşkesin tamamlayıcı adımı siyasi sürecin de başarılı olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar bunun tamamlayıcı adımı olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor. Rejimin heyetiyle muhalif grupların heyetlerini Astana'da bir araya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin telefonda prensip olarak anlaşmıştı. Biz de Lavrov ile bunun koordinasyonunu yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Putin'in bizlere olan talimatlarıyla. Bununla ilgili de mutabakat imzalandı fakat mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

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