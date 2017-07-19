19.07.2017 15:30:32

Çavuşoğlu: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Ermenistan'a bir an önce işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz' dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı kapsamında Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ikili görüşmelerin ardından üçlü toplantıda bir araya geldi. Bakanlar, toplantıdan sonra ortak bildiriye imza attı.



Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ikili görüşmelerde hem ülkeler arasındaki ilişkileri hem de bölgesel konuları konuştuklarını, üçlü toplantıda ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan arasındaki ilişkileri nasıl güçlendireceklerini ele aldıklarını belirtti.



Ekonomik ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, bazı ülkeler arasındaki ticarette düşüş olduğunu, bunu tersine çevirecek ve tekrar artıracak potansiyele de sahip olduklarını kaydetti.

Ticaret hacminin artırılması için gümrük ve ulaştırma alanlarında atacakları önemli adımlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı deneme sürüşleri bugün başlıyor. Proje tamamlandı. İnşallah bu yıl içerisinde, sonbaharda seferler başlar" dedi.



"Bir Kuşak, Bir Yol" Projesinde, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Gürcistan'ın büyük öneme sahip olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bulundukları jeopolitik pozisyonu iyi değerlendirerek bu projede önemli rol oynayacaklarını belirtti.