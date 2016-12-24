24.12.2016 17:00:18

Çavuşoğlu: Eğitime daha fazla yatırım yapmalıyız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Gelecek nesilleri FETÖ gibi hastalıklı örgütlerin elinden kurtarmak için eğitime her zamankinden daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasınca (MATSO) yaptırılan, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir sene önce temelini attıkları fakültenin açılışını yaptıklarını söyledi.

MATSO'ya destekleri ve kazandırdığı eserler için teşekkür eden Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde tüm engellerin kalktığını, turizm fakültesinin inşaatının on ay içinde tamamlandığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, törene katılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a teşekkür ederek, "Sayın Baykal, 'Eğitime önem vermek lazım' dedi. Ben kendisinin her zaman tecrübelerinden faydalanıyorum, dostluğumuz var, bizim büyüğümüzdür, saygımız var. Buradaki mesajlarını ben aldım ama Deniz Baykal çok da güzel öz eleştiri yaptı, umarım kendi partisinin Genel Başkanı da bu öz eleştirileri duymuştur, mesajı almıştır. Genel Başkan Yardımcısı da hemen yanımızda, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız." dedi.

"350 bin Suriyeliye eğitim veriyoruz"

Ülkede, birlik beraberlik içinde eğitime önem vermek gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Gelecek nesilleri FETÖ gibi hastalıklı örgütlerin elinden kurtarmak için eğitime her zamankinden daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Gelecek nesillerimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef gösterdiği, ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarmak için eğitime çok önem vermemiz lazım. Tıpkı bizim yaptığımız gibi Sayın Baykal, 15 senedir yaptığımız gibi." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, 350 bin civarında da Suriyeliye eğitim verdiklerini vurgulayarak, "Keşke geriye kalan 500 bine de doğru dürüst okullarda verebilsek. Bunun için çalışıyoruz şimdi, o çocuklara da eğitim vermemiz lazım. Suriyelinin geleceğini de düşünmemiz lazım." dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder