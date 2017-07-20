20.07.2017 08:12:35

Çavuşoğlu'dan Vagner Love açıklaması

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın Erzurum kampına katılmayan ve sözleşme uzatılması beklenen Vagner Love konusuna açıklık getirdi.

Remy Riou'nun imza töreninde gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yapan Çavuşoğlu, "Vagner zaten geldi. Basın mensupları sözleşme yapmadan yapılmış gibi yazıp çizdi. Basın mensupları bizden daha iyi biliyor zaten bu işleri. Bu sorular soruluyor, biz de bildiğimiz kadar cevaplıyoruz. Vagner zaten bu takımın futbolcusu. Doğrudur, biraz gecikmeli geldi ama sözleşme yenilemeyle ilgili görüşmeler var ancak net bir şey yok. Olunca zaten basınla paylaşacağız. Vagner gitti-geldi gibi haberler çıktı. Gecikmeli geldi ama bu durum Vagner'in kendi sorunlarından kaynaklandı. Kulüple alakalı bir durum değildi. Şimdi kendisi geldi ve antrenmanlara başladı. Alanyaspor'un Avusturya kampına katılacak. Vagner ile sözleşme uzatmasak bile bu sene de Alanyaspor'un sözleşmeli futbolcusudur" diye konuştu.