SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Çavuşoğlu: 'Borular döşenene kadar, su maalesef denize akacak'
02.03.2017 10:52:44

Çavuşoğlu: 'Borular döşenene kadar, su maalesef denize akacak'

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, borular döşenene kadar Türkiye'den gelen içme suyunun denize akacağını söyledi.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, borular döşenene kadar Türkiye'den gelen içme suyunun denize akacağını söyledi.

Asrın projesi olarak kabul edilen ve dünyada ilk örneği olan Türkiye'den KKTC'ye gelen içme suyunun her saat 8 bin metreküpü, barajın dolması ile birlikte yetersiz alt yapı ve bitmeyen projeler yüzünden denize boşaltılıyor.

"Türkiye'den günlük gelen su maalesef denize akmaya devam ediyor"

Çavuşoğlu, "Türkiye'den gelen su uzun bir uğraştan sonra büyük paralar harcanarak, fikirlerin oluşturduğu bir proje ile ülkemize ulaştı. Daha sonra suyun dağıtılması ile birlikte bir çok tartışma yaşandı. Hükümete gelmemiz ile birlikte halkımızın büyük bir oranın suyu kullanması ile ilgili adım atıldı, uzlaşı sağlandı. Şuanda halkımızın yüzde 80'i bu suya ulaşmış durumdadır. Bunun yanında döşenen hatlara ek olarak 252 kilometrelik hat döşenmesine ihtiyacımız vardır. Bu hatların 52 kilometre ihalesi bitmiş durumdadır. 52 kilometrelik hat döşenecektir. Bunu da devre dışı bıraksak bile 200 kilometrelik hattın daha döşenmesi gerekiyor. Türkiye'den 75 milyon metre küplük bir su geliyor. Bu suyun en iyi halde senede 15 milyon metreküp ile 20 milyon metreküp arasını kullanabiliyoruz. Bu açıdan baktığımızda 50 milyon metreküp gölette dolduğu için su denize akıyor. Bir tartışma oluşturulmuştur ülkede. Başta Güzelyurt bölgesi ve Mesarya bölgesine tarım sulama suyunun ulaşması ile ilgili beklenti çok büyük. Şunu ifade etmem gerekir ki biz hükümete geldikten hemen sonra içme ve kullanma suyu temin projesini protokollerini imzalayıp belediyeler ile abonelik sözleşmelerini imzaladıktan sonra hemen vakit kaybetmemek adına Güzelyurt ve Mesarya tarafına yapılan projeyi onayladık. Henüz bunların ihaleye çıkma süreci Türkiye'de tamamlanmış değil. Anavatan Türkiye'de bu ihale yapıldıktan sonra makul bir süre istiyor. Hem dağ delinerek bu tarafa geçilecek hem de tüm Güzelyurt bölgesine ve Mesarya bölgesine bu suyu kullanıma sokabilecek borular döşenecek. Borular döşenene kadar, su maalesef denize akacak. Bu konuda başka başka fikirler ortaya atılıyor ancak şuanda çok mümkün gözükmüyor, projenin dışında bir yaklaşımla tarım sulama suyunun topraklarımıza ulaşması çok mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Varsa da öyle bir hazırlık yok, biz kendi mühendislerimize bu konuda herhangi bir alternatif, imkan çok ucuza mal olabilecek geçici bir imkan olabilir mi diye görev verdim onların çalışmasından sonra bunu da söyleyebileceğiz. Ancak olması gereken tarım sulama suyunun hayata geçmesidir. Bu hayata geçtikten sonra KKTC geçmişte anıldığı gibi bir yeşil ada olma sıfatına ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu konuda Türkiye Devlet Su işleri ile yakın ilişkilerimiz var. Veysel bey ile yakın temasımız var. Geçtiğimiz günlerde Müsteşarımızı Türkiye'ye gönderdik. DSİ yetkilileri ile bu konuları konuştuk. Biz Mühendis, Mimar Odaları ile birlikte diğer yapmamız gereken çalışmaları birlikte yapıyoruz dolayısı ile yapacak işimiz çok ama zaman hızla geçiyor ve Türkiye'den günlük gelen su maalesef denize akmaya devam ediyor. Bu konuda halkta olduğu gibi bizde de rahatsızlık vardır"

"Suyun fiyatının 3 buçuk TL olması gerekir"

Suyun pahalı olması konusunda kendini sorumlu hissederek abonelik sözleşmelerinin imzalandığı dönemde suların bağlanacağı, fiyatlarının belediyelerce belirleneceği dönemde bu konuda çok fikir beyan ettiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Çok tartışma yaşandı. Benim görüşüme göre halen görüşüm oradadır ve değişmedi. Suyun fiyatının 3 buçuk TL olması gerektiği fikrim de değişmedi. Yani bilemediniz 4 TL kadar bir limit ile bu suyun kullanılması makul bir fiyattır. Bu konuda fikirlerimi korkusuzca her platformda beyan ettim ve beyan etmeye de devam edeceğim. Zaten şuanda belediyelerin birçok korkusu var ne kadar kaçağımız var bilmiyoruz, batabiliriz endişeleri vardı. O yüzden yüksek fiyat koyduklarını söylediler, bir kısmı üç veya 6 ay deneme süresi istedi. Bana göre belediyelerin 3 ve 6 aylık deneme süreleri dolmuş durumdadır. 'Yeni bir fiyat düzenlemesi yapacağız, fiyatları aşağı indireceğiz' diyorlar ama maalesef bu konuda biraz yavaş davranıyorlar, halkımız da suyu ödemeye devam ediyor. Bizim belediyelerden beklentimiz hiç birinin düşmanı değiliz ama halkımızın da düşmanı değiliz. Onlar da halkın düşmanı değil, belediyelerin sıkıntıları olabilir. Ama halkın bu suya ödemesi gereken fiyat 6 lira 7 lira değildir. 3.5 veya 4 TL dir" diyerek sözlerini tamamladı.
    YORUM YAZ
Genelkurmay'dan darbecilerin 'Tatbikat sandık' savunmalarına cevap
FETÖ mensubundan 'ByLock' itirafı
ABD Adalet Bakanı, Rus Büyükelçi ile görüştü
BM: Rejim, konvoyumuzu kasten vurdu
Rusya 'YPG'yi vurmadık' diyor
Tarladan eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
AB'nin geleceğine ilişkin 5 senaryo
ABD'li komutan: YPG Türkiye'ye tehdit değil
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
2 Mart 2017 gazete manşetleri
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Elektriğe zam var mı? EPDK Başkanı açıkladı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti internet üzerinde de ödenmeye başladı.
02.03.2017 10:59:41
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Son iki haftadır durağan bir seyir izleyen altın fiyatlarında yeniden dalgalanma başladı.
02.03.2017 10:47:38
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
02.03.2017 10:25:45
'Dünyanın en eski yaşam izleri' bulundu
'Dünyanın en eski yaşam izleri' bulundu
Dünyanın en eski yaşam izlerinin, Kanada'nın Quebec eyaletinin kuzeyinde yürütülen bilimsel bir araştırmada bulunduğu açıklandı.
02.03.2017 10:05:30
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Derbi maç 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
02.03.2017 09:33:40
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
02.03.2017 09:09:00
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı ilçelere 4 Mart tarihinde elektrik verilemeyecek.
02.03.2017 09:07:36
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları