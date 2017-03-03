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Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
03.03.2017 18:33:06

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşına Adalet ve Ekonomi bakanlarının programlarının iptaliyle sonuçlanan gelişmelerden duyulan rahatsızlığı iletti.

AA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, karşı tarafın talebi doğrultusunda mevkidaşıyla görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programlarının iptaliyle sonuçlanan gelişmelerden duyulan rahatsızlığı bir kez daha muhatabının dikkatine getirdi.

Çavuşoğlu ve Gabriel, 8 Mart'ta Almanya'da bir araya gelme hususunda mutabık kaldı.

 


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