06.05.2017 10:31:15

Cavaliers konferans finaline yaklaştı

NBA'de Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-94 yenerek seriyi 3-0'a getirdi- Batı Konferansı yarı final eşleşmesinde San Antonio Spurs, Houston Rockets'ı 103-92 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-94 yenerek seriyi 3-0 yaptı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Konferans yarı final serisinin 3. maçında Air Canada Centre'da Raptors'a konuk olan son şampiyon Cavaliers, 115-94 galip gelerek seriyi 3-0'a getirdi.

Cavaliers'ta LeBron James, 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kevin Love ve Kyrie Irving 16'şar sayı attı.

Serinin 4. maçına da ev sahipliği yapacak Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 37 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

- Spurs, Rockets deplasmanında kazandı





Batı Konferansı yarı finali 3. maçında San Antonio Spurs, Toyota Center'da konuk olduğu Houston Rockets'ı 103-92 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Spurs'te Kawhi Leonard 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LaMarcus Aldridge ise 26 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Dördüncü maçı da sahasında oynayacak Rockets'ta James Harden'ın 43 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA play-off'larına bir maçla devam edilecek.







