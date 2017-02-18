18.02.2017 13:37:28

Çaturoğlu ve Ünal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

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AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaretinde Kdz.Ereğli Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları, çok katlı otopark meselesini ve Filyos'da MİT'e ait yerlerin kamu alanı olarak kullanılmak üzere Kamu kurum ve Kuruluşlarına tahsis edilmesi konularını görüştüklerini belirtti.Milletvekili Çaturoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Filyos Belediye Başkanımız Ömer Ünal ile beraber İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmede; Kdz.Ereğli Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binalarının arsa sorunun kalıcı olarak çözülünceye kadar, köy minibüslerinin park alanı olarak kullandıkları katlı otoparkı kullanmaya devam etmelerini ve Flyos'da MİT'e ait olup 7 yıldır kullanılmayan binaların eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına tahsis edilmesi konularını Sayın Bakanımıza ilettik, Bakanımız konuya sıcak baktıklarını söyledi ve konuların üzerinde çalışma yapılması için ilgililere gerekli talimatlarını verdiler. İlettiğimiz konulara göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum."