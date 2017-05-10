10.05.2017 17:33:49

Çatıyı tamir ederken 2 metreden düştü

Zonguldak'ta evinin çatısını tamir etmek isteyen 56 yaşındaki adam, yaklaşık 2 metreden aşağıya düşerek yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Zonguldak'ta evinin çatısını tamir etmek isteyen 56 yaşındaki adam, yaklaşık 2 metreden aşağıya düşerek yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay Terakki Mahallesi Gültekin Kızılışık Sokak üzerinde meydana geldi. Çatıyı tamir eden Ersin Keskintığ, çatı kaplamasının kırılmasıyla 2 metreden düştü. Yaralanan Keskintığ'ı görenler, durumu polis ekiplerine ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskintığ'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Keskintığ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.