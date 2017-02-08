08.02.2017 15:46:33

Çatılardan sarkan buzlar tehlike saçıyor

Ağrı'daki binaların çatılardan sarkan buzlar tehlike saçıyor.

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Ağrı'daki binaların çatılardan sarkan buzlar tehlike saçıyor.Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın etkisi ile çatılarda oluşan buz sarkıtları, yayalar ve sokak aralarında park edilen araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Özellikle işlek yerlerde bulunan binalardan sarkan ve boyu bir metreyi aşan buzlar, olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediğini kaydederek; "Ağrı'da kış mevsimi oldukça soğuk ve bol kar yağışlı geçiyor. Bu sebeple çatılarda buz sarkıtları oluşuyor. Her ne kadar buzlar vatandaşlar tarafından kırılsa bile yine çatılardan buz sarkıtları eksik olmuyor. Buz sarkıtlar özellikle yayalar için tehlike saçıyor. Bu konuda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bazı çatılarda oluşan uzun buz kütleleri vatandaşların üstüne düşmesi halinde istenmeyen sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştular.