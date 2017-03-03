03.03.2017 16:52:12
Edinilen bilgiye göre, R.T. isimli şahıs, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesindeki ağılının çatısında tamirat işlemi yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan R.T., kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çatıdan düşen şahıs yaralandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, ağılının çatısından düşmesi sonucu yaralanan şahıs tedavi altına alındı.Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, ağılının çatısından düşmesi sonucu yaralanan şahıs tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, R.T. isimli şahıs, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesindeki ağılının çatısında tamirat işlemi yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan R.T., kaldırıldığı Sivrihisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.