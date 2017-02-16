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Çatı yangını korkuttu
16.02.2017 16:03:50

Çatı yangını korkuttu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Sultan Beyazıt Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatıdan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaf itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce yangının çıktığı binadaki bir dairede tek başına yaşadığı öğrenilen ve evde mahsur kalan Ülkü Kaymaz isimli kadını evin balkonuna merdiven uzatarak kurtardı. Kurtarma çalışmasından sonra yangına müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda yangını tamamen söndürdü.

Osmancık itfaiye ekiplerinin 4 itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangında YEDAŞ ekipleri olası bir tehlikeye karşı çevredeki elektrikleri kesti. Polis ekiplerinin de cadde üzeri ve çevrede güvenlik önlemi aldığı yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken binanın çatısında büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ve hasar tespitinin itfaiye ekipleri tarafından yapılacak çalışmalarından sonra belirleneceği bildirildi.
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