01.02.2017 15:25:32

Çatı yangını korkuttu

Düzce'nin Çay Mahallesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Düzce'nin Çay Mahallesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu.Yangın Düzce'nin Çay Mahallesi Ocak Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere Kadir Arı'ya ait iki katlı evin çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların çıkan dumanı görmesi üzerine Düzce İtfaiyesine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.