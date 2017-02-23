23.02.2017 17:43:53

Çatak'ta kütüphane ve bilişim sınıfı açıldı

Van'ın Çatak ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda kütüphane ve bilişim teknolojileri sınıfı açıldı.

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Van'ın Çatak ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda kütüphane ve bilişim teknolojileri sınıfı açıldı.Düzenlenen açılışa Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti Şişli İlçe Başkanlığından Gülşen Dölek, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş katıldı. Törende konuşan Gülşen Dölek; Doğunun misafirperverliği ve içten davranışlarının hep dillere destan olduğunu belirterek, "Bugün bu soğuk havaya rağmen sıcacık gülüşlerle ağırlanmak hiç şüphesiz içimizi ısıttı. Bunlara şahit olma onuruna erdik. Bunlar için çok teşekkür ediyorum" dedi.Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ise, "Eğitim bizim bel kemiğimizdir. Geleceğin büyüklerine daha iyi bir eğitim fırsatı sunmak bizim geleceğe yapabileceğimiz en büyük yatırımdır. Teknoloji çağında çocuklarımızın doğru bilgiye kısa sürede ulaşabilmeleri için iyi derecede bilgisayar kullanabilmeleri, son derece kültürlü ve erdemli bireyler olarak yetişebilmeleri içinse kitap okumaları gerektiğinin önemi üzerinde hep duruyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz bilgiye daha çabuk ulaşıp doyumsuzluğun o müthiş hazzına ereceklerdir. Hepsinin güzel günlerde kullanmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.