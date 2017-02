21.02.2017 12:57:40

CarrefourSA, 2017'de 'dengeli büyüme ve karlılığa' odaklandı

CarrefourSA, 2017 yılında dengeli büyüme ve karlılığı ön plana çıkaracak.

Çalışmalarımızı bir adım öne götüreceğiz, gelecek aydan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimizin evlerine konuk olarak alışveriş tercihlerini yerlerinde gözlemleyeceğiz" dedi."550 üründe yüzde 14 indirim yaptık"CarrefourSA'nın faaliyet gösterdiği her alanda değişim başlattıklarının altını çizen Z. Hakan Ergin: "Yıl içinde marketlerimizden alışveriş yapan tüketicilerimizin alışkanlıklarını gözlemledik. Ortaya çıkan sonuçları, en iyi ürünü en iyi fiyat garantisiyle verme sözümüz doğrultusunda etiketlere yansıtmak amacıyla 550 üründe yüzde 14 indirim gerçekleştirdik. Böylelikle Kırmızı Sepetlerimizi ortaya çıkardık. Bu sayede, 2017 yılının CarrefourSA müşterileri adına Tasarruf Yılı olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu."Günlük ihtiyaçları, en uygun fiyata sunuyoruz"CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin; "CarrefourSA olarak fiyat politikamızı belirledik. Bu çerçevede de günlük ihtiyaç ürünlerinden özellikle süt ve süt ürünlerinin fiyatlarını düşürdük. Böylelikle tüketicilerimize süt ve süt ürünleri başta olmak üzere günlük ihtiyaçlarını en uygun fiyata sunuyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize ürün çeşitliliği, hijyen, kalite ve güven konusunda içleri rahat bir şekilde alıveriş yapabilecekleri ortamı sağlayabilmek ve keyifli bir alışveriş imkanı sunmak" dedi.Satışlar yüzde 14 arttı, operasyonel karlılık yüzde 2,7'e ulaştıZ. Hakan Ergin, yaşanan değişimle birlikte CarrefourSA'nın 2016 yılındaki satışlarını 2015 yılına oranla yüzde 14 artırarak 4.492 milyon TL'ye çıkarırken, 2016 yılının son çeyreğinde operasyonel karlılığın (FVAÖK) yüzde 2,7 oranına ulaştığını, net karlılıkta başa baş noktasına geldiğini bildirdi."Market formatları ayrıştı"Operasyonel mükemmelliğe büyük önem verdiklerini, deposundan, reyonuna, ürün alımından sergilenmesine multiformatlardaki tüm süreçleri iyileştirdiklerini, eksiklerini tamamladıklarını kaydeden Z. Hakan Ergin, şunları dile getirdi:"İlk olarak müşterilerimizin o bölgede tercih ettiği ürünleri doğru bir şekilde raflara yerleştirmek için tüm tedarik zinciri sistemimizi gözden geçirdik. Bunun sonucunda büyük bir verimlilik sağladık. Aynı zamanda müşterimize de daha iyi bir hizmet sunmuş olduk. Sonrasında market formatlarımızda yenilenme yoluna gittik. Ayrımı yalnızca söylemlerimizde değil, ürün, fiyat, lokasyon, personel seçimi alanlarında da gerçekleştirdik. Organizasyon şemamızı da buna uygun şekilde değiştirdik.""400 metrekarenin altındaki marketlerde verimlilik düştü"CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Türkiye'de geçtiğimiz yılda 400 metrekare altındaki marketlerde ciddi bir büyüme yaşandığına dikkat çekerek; "Ürün çeşidinin ve hizmet farklılaşmasının az olduğu bu formatlarda ağırlıklı olarak faaliyet gösteren şirketler için ciddi verimlilik sıkıntısı olduğuna yönelik veriler bulunuyor. Çok hızlı büyümeye dayalı bu verimlilik sıkıntısının bu tür şirketlerde artarak devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.Türkiye perakende sektörünü 1990'ların başında hipermarket anlayışıyla tanıştırdıklarının altını çizen CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin; şöyle devam etti:"İlk göz ağrımız hipermarketlerin formatını değişen tüketici davranışları, beklentiler ışığında yeniliyoruz. Hipermarketlerimizin hem haftalık ya da aylık alışverişin adresi olmasını hem de alışveriş haricinde vakit geçirilebilecek bir alan olmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede de restoranımızı Şef Vedat Başaran ile yeniden planlıyoruz. Tüketicilerimizi, Mart ayı sonunda bu yeni oluşumumuzu birlikte deneyimlemeye davet ediyoruz. Restoranın yanı sıra ürün çeşidimiz farklılaştırıyoruz, keyifli alışveriş sunmak için çocuk oyun alanları inşa etmeye başlıyoruz, market içi etkinlikler başta olmak üzere hiper markette geçirilen her dakikanın keyifli olması için planlamalar yapıyoruz. Bu çerçevede ilk olarak İstinye ve Merter'deki hipermarketlerimi yeni yüzleriyle göreceksiniz. Bunun yanı sıra diğer hipermarketlerimizi de vizyonumuz çerçevesinde gözden geçiriyoruz."Yükselen Yıldız CarrefourSA GurmeMarket formatlarına ilişkin olarak bilgi aktaran Z. Hakan Ergin, Süper marketlerin, ürün ve fiyat konusunda durmadan yenilendiğini ve Mini marketlerin de kolay ve hızlı alışveriş imkânı sunması nedeniyle günlük ihtiyaçların karşılanması adına tercih edildiğinin kaydetti. Ergin, yeni yılla birlikte CarrefourSA Gurmelerin özgün hale geldiğini belirterek, "Tasarımı, logosu, ürün çeşidinin değiştiği, AB segmentine uygun alışveriş imkânı sunarken özgünlüğünü koruyan bir markamız haline geliyor. Gurme değişimini ilk olarak İzmir Mavişehir Gurme marketimizde tüketicilerimizle buluşturacağız. Sizleri bu marketimizde de ağırlamak istiyoruz. Ürün çeşidi, atmosferi ile müşterilerimizi şaşırtacağız" diye konuştu."2016'ya oranla daha fazla yatırım"Geçtiğimiz yıl süreçlerini gözden geçirdiklerini, bu yıl marketlerden istihdama, CRM'den lojistiğe hemen her alanda yatırım yapacaklarını vurgulayan CarrefourSA Genel Müdürü Z.Hakan Ergin; "Ülkemizin şartlarını ve de tüketiciyi iyi anlayan ekibimizle, müşterilerimize, tedarikçilerimize, yatırımcımıza ve çalışanlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz. Fransız ortağımız Carrefour'un deneyimi ve Sabancı Grubu'nun gücünü arkamıza alarak CarrefourSA'nın geleceğini daha da başarılı kılacak önemli yatırım ve atılımları gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.