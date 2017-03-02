02.03.2017 10:32:01

Çarpık ayak sorununun tedavisi mümkün

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fethi Ceylan, çarpık ayak sorununun tedavisinin mümkün olduğunu belirterek, tedaviye bebek doğar doğmaz başlanması gerektiğini söyledi.

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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fethi Ceylan, çarpık ayak sorununun tedavisinin mümkün olduğunu belirterek, tedaviye bebek doğar doğmaz başlanması gerektiğini söyledi.Doç. Dr. Mehmet Fethi Ceylan, yeni doğan bebeklerde sık görülen ve önemli bir hastalık olan çarpık ayak sorunu ve tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Çarpık ayak hastalığının ayağın iç kısmına doğru dönüklüğüyle kendini belli ettiğini ve anne karnında gelişen bir hastalık olduğunu söyleyen Doç Dr. Ceylan, "Hastalığın sebebi tam olarak ortaya konulmamıştır. Sebebi belli olmayan hastalık grubunda değerlendirilir. Nedeni tam olarak bilinmese de genetik yatkınlık olduğu düşünülmektedir. Ortalama yüzde 1 görülen bir hastalıktır ve erkeklerde kızlara göre 2 ile 3 katı daha fazla görülmektedir" ifadelerini kullandı.Çarpık ayak sorununun tedavisinin mümkün olduğunu dile getiren Dr. Ceylan, "Bu hastalık tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedaviye bebek doğar doğmaz başlanması gerekmektedir. Çünkü anneden gelen hormonların etkisiyle bebeğin ayağı daha yumuşak ve esnek olduğu için tedaviye daha iyi cevap verdiği düşünülmektedir. Ardışık yapılan haftada bir kez alçılamalarla 5-6 hafta içerisinde normal bir ayak pozisyonu elde edilebiliniyor" dedi.Tedavi yöntemine ve hangi durumlarda ameliyat gerektiğine değinen Dr. Ceylan, "Öncelikle tedaviye doğar doğmaz başlamak gerekir. Birer haftayla yapılan alçılama ile 5-6 hafta sonucunda genelde normal ayak görselliği elde edilir. Akabinde ayağın arka tarafındaki Aşil tendonunda / kirişinde gerginlik varsa bunun küçük bir ameliyatla gevşetilmesi ve kesilmesi gerekmektedir. Tedavi gören çarpık ayaklı çocuğun 6-7 yaşına gelene kadar da ortopedik ayakkabılar kullanması gerekiyor. Çocuk, yürüme çağına geldiğinde yürürken bu ayakkabılar çıkartılır fakat uyku esnasında bu ortopedik ayakkabılar kullanılarak ayağın tekrar içe doğru dönmesinin engellenmesi gerekir. Tedavi yarıda bırakıldığı zaman hastaların ayağı tekrar içe doğru dönebilir ve çocuk ayağın dış kısmıyla uygunsuz bir şekilde yere basar. Tedavi bırakılırsa, ilerleyen süreçte ayak bileği kemiklerinde kireçlenme oluşur ve ağrı gelişir. Ağrılı ve deforme bir ayakla, aksayan özürlü bir birey olarak hayatlarına devam ederler. Tedavi sonrası takiplerin aksatılmaması ve önerilen ortopedik ayakkabıların uygun şekilde kullanılması önem arz eder. Ailelerin çocuklarında çarpık ayak sorunu varsa biran önce ortopedi doktoruna başvurmaları gerekmektedir. Tedavi süreci yaklaşık 2 aydır fakat 5-6 yıl boyunca hastalık tekrarlamasın diye ortopedik ayakkabı kullanılmalıdır. Bu süreç tamamen bitene kadar aileler çocuklarını düzenli olarak kontrollere getirmeli ve tedaviyi üstlenen ortopedi doktorunun önerilerine mutlaka uymalıdırlar" şeklinde konuştu.