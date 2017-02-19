19.02.2017 10:40:42

'Carmen'in son iki temsili sahneleniyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi, geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştirdiği ve sanatseverlerin beğenisini kazanan Bizet'in ünlü 'Carmen' operasının son iki temsilini sahneleyecek.

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştirdiği ve sanatseverlerin beğenisini kazanan Bizet'in ünlü "Carmen" operasının son iki temsilini sahneleyecek.Libretto Ludovic Halevy-Henri Meilhac tarafından yazılan ve Evin Atik tarafından sahneye konulan eser, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını ve bu aşkın cinayetle biten sonunu anlatıyor. Bu sezon operanın son iki temsili 21 Şubat Salı ve 23 Şubat Perşembe günleri saat 20.00'de sahnelenecek.Orkestra şefinin Alexandru Samoıla, koro yönetmeninin Mahir Seyrek olduğu eserin dekoru Çağda Çitkaya'ya, kostümleri Alev Tol'a, koreografisi Mehmet Sipahi'ye, ışık düzenlemesi Müfit Özbekait'e ait. Çocuk korosu yönetmeni ise Esra Serbest.Eserde "Carmen" rolünü Medine Tuganova, "Don Jose" rolünü Koray Damcıoğlu, "Escamillo" rolünü 21 Şubat'ta Arda Aktar, 23 Şubat'ta Serhat Konukman, "Micaela" rolünü 21 Şubat'ta Zişan Damcıoğlu, 23 Şubat'ta Sevinç Bilgin, "Zuniga" rolünü Taner Ölçen, "Morales" rolünü 21 Şubat'ta Bora Baran, 23 Şubat'ta Onur Alpaslan, "Frasquita" rolünü Serap Demirhan Işık, "Mercedes" rolünü Gizem Şener, "Lillas Pastia" rolünü Selahattin Denizsümüren, "Le Dancairo" rolünü Yalçın Ünsal, "Le Remendado" rolünü ise Engin Yaman canlandıracak.