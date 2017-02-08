08.02.2017 19:55:20

Carlos Tevez'i alan Çin ekibi ilk maçında elendi

Tevez'i kadrosuna katan çin ekibi Shanghai Shenhua, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Tevez'in 3'te 1'i değerde olan Brisbane Roar'a elendi.

Shanghai Shenhua, Carlos Tevez'e rağmen Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Devre arası transfer döneminde Arjantin'in Boca Juniors takımından Carlos Tevez'i transfer eden ve bu transfer için Arjantinli yıldıza yıllık 40 milyon Euro ödemeyi göze alan Shangai Senhua, toplam değeri Tevez'in yıllık kazancının 3'te 1'i olan Avustralya ekibi Brisbane Roar'a yenilerek kupaya veda etti.

İLK MAÇINDA ELENDİ

Carlos Tevez'in yeni takımı ile ilk çıktığı maçta Brisbane Roar, 'zengin' rakibini Tommy Oar ve Brandon Borello'nun golleri ile 2-0 mağlup ederken maç sonu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Avustralya takımı, Twitter hesabından maç skorunu paylaşırken ''Tevez de kim?'' yazdı.

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