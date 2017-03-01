01.03.2017 13:19:17

Çark Caddesinde bisiklet kullananların bisikletleri toplandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri araç trafiğine kapalı saatlerde Çark Caddesinde bisiklet binenlere karşı uygulama yaptı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri araç trafiğine kapalı saatlerde Çark Caddesinde bisiklet binenlere karşı uygulama yaptı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri trafiğe kapalı olan Çark Caddesinde bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet ile gezen vatandaşlara karşı uygulama yaptı. Cadde de bisiklete binmenin yasak olduğunu bildiren ekipler, bisikletle birlikte yaya yürünmesi gerektiğini söyledi. Bisiklet ile seyir halinde olan vatandaşları ise zabıta ekiplerince durdurularak, bisikletleri alınıp zabıta aracına yüklendi. Vatandaşların Karaağaçdibi'nde bulunan zabıta karakoluna müracaat ederek gerekli ceza tutarını ödedikten sonra bisikletlerini geri alabilecekleri ifade edildi.