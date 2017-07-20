20.07.2017 11:53:45

Caretta Caretta yumurta alanları koruma altında

Dünyada soyu tükenmekte olan canlılar listesinde yer alan ve koruma altında olan Caretta Caretta deniz kaplumbağası Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bir otelin sahiline yumurta bırakırken görüntülendi. Bıraktığı yer koruma altına alındı.

Genellikle Muğla Sahillerini kendisine yumurtlama alanı olarak seçen Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası bu kezde Göcek Sahili'ne yumurtalarını bıraktı. Sabah saatlerinde yumurtalarını bırakmak için birkaç yere çukur açan anne deniz kaplumbağası en uygun yeri bulduktan sonra yumurtalarını bıraktı. Yumurta bırakırken görüntülenirken Caretta Carettanın yumurtalarını bıraktığı alan Fethiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mühendisleri Ayhan Salih Ekiz ve Enes Baysal tarafından koruma altına alındı.

Güvelik şeridi çekilen alana Caretta caretta yuvası levhaları asıldı. Yavruların yumurtalarından 50 ile 60 gün arasında çıkması bekleniyor. Nesli tükenmekte olan bu canlıların korunması çok önem arz ediyor. Bu nedenle 50 ile 60 gün boyunca koruma altına alınan alan izlenmeye devam edileceği açıklandı.