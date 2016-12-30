30.12.2016 10:35:03

Çardak'ta İskele Meydanı düzenlemesi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan iskele meydan düzenlemesi devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan iskele meydan düzenlemesi devam ediyor.Lapseki'ye bağlı Çardak beldesinde yer alan iskele meydan düzenlemesi devam ediyor. Çardak Belediye Başkanı Basri Ulaş kordon boyundaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaş, "İskele yolu alt yapı çalışması ile içme suyu borularının değişimi yapıldı. Taş döşemesini iki gün içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Halkımızın sıkıntı yaşamaması için yol çalışmalarını yerinde inceledik" dedi.Ayrıca Başkan Ulaş, Gazi Yakup Bey mahallesindeki üst yapı çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.