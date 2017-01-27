27.01.2017 13:16:56

Car2go 2016 yılında müşteri tabanını yüzde 43 büyüttü

Car2go, 2016 yılında müşteri tabanını yüzde 43 oranında büyüterek toplam 2.2 milyon küresel üyeye ulaştığını açıkladı.

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Car2go, 2016 yılında müşteri tabanını yüzde 43 oranında büyüterek toplam 2.2 milyon küresel üyeye ulaştığını açıkladı.Avrupa ve Kuzey Amerika şehirlerinde otomobil paylaşım hizmetleri sunan ve Daimler'in portföyünün bir parçası olan Car2go, 2016 yılı rakamlarını açıkladı. Buna göre; müşteri tabanını geçtiğimiz sene yüzde 43 oranında büyüterek toplam 2.2 milyon küresel üyeye ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; şirketin her 1,4 saniyede bir müşterinin kendi aracında yolculuk ettiğibi belirtti.Car2go Genel Müdürü Olivier Reppert, "Otomobil paylaşımı çok dinamik bir şekilde büyüyen bir pazar. Car2go, yeni filolar, yeni teklifler ve yeni ürünlerle önümüzdeki yıl da işi büyütmeye devam edecek" dedi.Daimler'in Finansal Hizmetler CEO'su Klaus Entenmann, "Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan mobilite hizmetlerimizi kullanıyor ve hepsinin ortak noktası var: şehir içinde otomobil sahibi olmaksızın güncel, esnek ve spontane hareketliliğe sahip olmak" diye konuştu.Çin'in geçen yıl şirket için önemli bir pazar olduğu belirtilirken, Haziran 2016'da, Chongqing şehrinde sadece iki ay süren operasyonların ardından, şu anda 78 bin müşteriye hizmet ettiğini bildirdi. Ayrıca, yaklaşık beş yıldır Kuzey Amerika ve Avrupa şehirlerinde Car2go kullandığı kaydedilirken, uygulamanın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.