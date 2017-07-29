29.07.2017 21:49:03

Çapa ile traktörün arasına sıkışarak hayatını kaybetdi

Aksaray'da tarla sürmek için traktöre çapa makinesini bağlamak isteyen bir kişi, çapa ile traktör arasında kalarak feci şekilde can verdi.



Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Reşadiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kışın Ankara'da yaşayan ve yazın köyü Reşadiye'ye gelen Veysel Çezik (71), sabah saatlerinde evinden çıkarak tarlayı sürmeye gitti. Tarlaya geldiğinde çapa makinesini traktöre takmak isteyen Veysel Çezik, traktör ile çapa makinesinin arasında kalarak feci şekilde can verdi.



Çezik'ten haber alamayan yakınları tarlaya gelerek korkunç manzara ile karşılaştı. Bunun üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri şahsın öldüğünü tespit ederken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.



Veysel Çezik'in yakınları olay yerinde baygınlık geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



