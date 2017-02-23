23.02.2017 18:53:19

Çantası uğruna ölüme gidiyordu

Antalya'da 15 yaşındaki genç kız, bir gün önce falezlerin üzerinden düşürdüğü çantasını alabilmek için indiği mağarada mahsur kaldı

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Antalya'da 15 yaşındaki genç kız, bir gün önce falezlerin üzerinden düşürdüğü çantasını alabilmek için indiği mağarada mahsur kaldı. Yaklaşık 25 metre derinlikteki alanın 3'üncü metresinde mahsur kalan genç kızı, itfaiye ekipleri kurtardı.Olay saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Beach Parktaki Falezlerin altındaki bir mağarada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün 15 yaşındaki Aysa Çancı, arkadaşlarıyla birlikte Hasan Subaşı Parkı'nda kedi evinin bulunduğu bölgede gezmeye başladı. Bu sırada Çancı'nın kolundaki çanta falezlerin üstünden yaklaşık 25 metre derinliğinde bulunan mağaralık alanın yaklaşık 3'üncü metresine düştü.Bugün 3 arkadaşıyla birlikte mağaranın yanına gelen Çancı, içerisinde telefon ve cüzdanının olduğu çantasını almak için tek başına mağaraya indi ancak geriye çıkamadı. Bunun üzerine Aysa Çancı'nın arkadaşları itfaiye polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri genç kızı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye kurtarma ekibinden bir kişi beline bağladığı halatla genç kızın yanına indi. Mağarada bulunan genç kız beline bağlanan halatla yukarıya çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarma anında arkadaşlarının 'su verelim mi' sözüne karşı ise genç kızın 'İstemem sizin suyunuzu' sözü dikkat çekti. Şokta olan genç kız, polisin su vermesiyle kendine gelebildi.İtfaiye ekipleri daha sonra genç kızın çantasını da mağaradan alarak kendisine teslim etti.(Harun Erdoğdu - Suat Metin/İHA)