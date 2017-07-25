25.07.2017 21:37:09

Cankurtaran Geçidi'nde feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Artvin Cankurtaran Geçidi'nde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



Kaza, Artvin'in Hopa-Borçka karayolu, Cankarturan Dağı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet K. (52) yönetimindeki 08 K 3028 plakalı kum yüklü kamyon, karşı yönden gelen Abdullah Başar yönetimindeki 08 EE 046 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil, kamyonun altında sürüklenerek sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden Elmas Başar (48) ile Seher Çakır'ı sıkıştıkları yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Başar (51) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Osman Başar (37) ve Yüksel Çakır'ın (42) ile kamyon sürücüsü Ahmet K. ise yaralandı. Yaralılar hastaneye cenazeler ise morga kaldırılırken, kazadan dolayı yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı olan yol, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



