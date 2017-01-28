SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Cankurtaran'da ulaşıma kar engeli
28.01.2017 09:09:40

Cankurtaran'da ulaşıma kar engeli

Artvin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Artvin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Geneli'nde 50'nin üzerinde köy yolu ve Artvin-Şavşat-Ardahan yolu ulaşıma kapanırken, Artvin-Hopa-Rize Karayolu Cankurtaran Geçidi'nde ise ulaşım kontrollü bir biçimde sağlanıyor.

Artvin genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. Her kar yağışında benzer görüntülerin yaşandığı 690 rakımlı Hopa Dağı Cankurtaran mevkiinde ağır yüklü kamyonlar başta olmak üzere kamyon ve kamyonetlerin geçişlerine izin verilmiyor. Bu mevkide ulaşım için araçların mutlaka zincirli ve kar lastikli olmalarına dikkat edilirken, Cankurtaran'da kayan araçlar için çekici hazır olarak bekletiliyor. Karayolları ekipleri tarafından sürekli olarak yol temizleme çalışmalarına başlanırken, bu güzergahta kayan araçlar da trafiğin kısa sürelerle kapanmasına neden oluyor.

Geceyi yolda ve aracının içinde geçiren sürücüler, yaşadıkları zorlu yolculuklarını aktarırken,yolun trafiğe açılması koşar adımlar ile araçlarının başına geçerek yollarına devam ediyorlar.

Yolda ilerlemede güçlük çekenler arasında AK Parti İl başkanı da vardı. Yapımı tamamlanmasına rağmen bağlantı yolları bitirilemeyen Cankurtaran Tüneli ile ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı Erkan Balta, "Zaman zaman bizde tanıklık ediyoruz zorlu yolculuğa ama maalesef tünelin bitmiş olmasına rağmen,Hopa çıkışına doğru viyadükler ve köprülerin tamamlanmadığı için planlandığı tarihte açılamadı. Aslında kamulaştırmaların yapılmasında da gecikmeler yaşandı. Bölge olarak yoğun kar alan bir yer burası. Buradaki çile inşallah yılın 7. ayında son bulacak" ifadelerini kullandı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Sosyal medyadan PKK propagandasına 14 tutuklama
Sosyal medyadan PKK propagandasına 14 tutuklama
Ağrı’da sosyal paylaşım sitelerinde PKK propagandası yapan 26 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
28.01.2017 09:02:25
Seçim yasası için harekete geçildi
Seçim yasası için harekete geçildi
AK Parti'nin 4 seçim yasasını 'tek çatı' altında toplamayı hedeflediği belirtildi...
28.01.2017 04:14:09
Eskişehir'de silahlı saldırı
Eskişehir'de silahlı saldırı
Eskişehir'de evinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi...
28.01.2017 03:56:32
Twitter'dan yeni özellik
Twitter'dan yeni özellik
Twitter mobil uygulamasında değişikliğe giderek yeni özelliğini duyurdu...
28.01.2017 03:19:37
İki futbolcu daha 'evet' dedi
İki futbolcu daha 'evet' dedi
Milli futbolcular Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu da referandumda evet diyecek...
28.01.2017 03:16:23
12 kişi FETÖ'den tutuklandı
12 kişi FETÖ'den tutuklandı
Karaman merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 12 kişinin tutuklandığı bildirildi...
28.01.2017 03:07:32
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi...
28.01.2017 00:47:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
TSK: IŞİD El Bab'dan çekiliyor
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
Lavrov, Astana'ya katılmayan Suriyeli muhaliflerle görüştü
Lavrov, Astana'ya katılmayan Suriyeli muhaliflerle görüştü
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
İsrail'in 40 yıllık sırrı: Koenig Belgeleri
İsrail'in 40 yıllık sırrı: Koenig Belgeleri
Taslağa ilişkin yeni ayrıntılar: 'Özerk Kürt Kültürel teşkilatları'
Taslağa ilişkin yeni ayrıntılar: 'Özerk Kürt Kültürel teşkilatları'
Başbakan Yardımcısı Türkeş Holokost töreninde
Başbakan Yardımcısı Türkeş Holokost töreninde
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Trump'dan ABD ordusuna emir!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları