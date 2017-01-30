30.01.2017 11:44:43

Çankırı Standında Turgay Başyayla İzdihamı

İstanbul'da bu yıl 21.si gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı turizm fuarlarından olan EMİTT fuarında Çankırı standı fuarın gözdesi oldu.

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İstanbul'da bu yıl 21.si gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı turizm fuarlarından olan EMİTT fuarında Çankırı standı fuarın gözdesi oldu.Çankırı'ya özgü yiyeceklerin ikram edildiği stantta, zaman zaman halk oyunları ekibi sahne alarak katılımcıları eğlendiriyor. Değirmende kaya tuzunun öğütüldüğü stant katılımcılardan yoğun ilgi gördü.Ünlü sanatçı Turgay Başyayla'nın da ziyaret edip değirmende tuz öğüttüğü stantta adeta izdiham yaşandı. Çankırı tuzundan almak isteyenle ile Turgay Başyayla ile fotoğraf çektirmek isteyen katılımcılar birbiri ile yarıştı.Sanatçı Başyayla, kendisinin de Çankırılı olduğunu belirterek, Çankırı standının fuarın gözdesi haline geldiğini belirtti.