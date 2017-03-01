01.03.2017 11:55:48

Çankırı'lı Güreşçileri Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek

Türkiye Güreş Federasyonu 2016-2017 sezonu Yıldızlar Grup müsabakaları tamamlandı. Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü adına mindere çıkan güreşçiler, Tokat'ta düzenlenen Yıldızlar grup müsabakalarında Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmek için 2 vize aldı. Belediye Gençlik Spor'un Şampiyon güreşçisi Emre Can Demirel'in 54 kg'da Bronz madalya aldığı müsabakaları 63 kg'da 7. sırada tamamlayan Kadir Güleşen de Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

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Türkiye Güreş Federasyonu 2016-2017 sezonu Yıldızlar Grup müsabakaları tamamlandı. Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü adına mindere çıkan güreşçiler, Tokat'ta düzenlenen Yıldızlar grup müsabakalarında Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmek için 2 vize aldı. Belediye Gençlik Spor'un Şampiyon güreşçisi Emre Can Demirel'in 54 kg'da Bronz madalya aldığı müsabakaları 63 kg'da 7. sırada tamamlayan Kadir Güleşen de Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.Çankırı Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün genç güreşçileri, Yıldızlar Grup müsabakalarını başarı ile tamamlayarak Türkiye Şampiyonalığı yolunda fırsat yakaladı. 24-26 Mart 2017 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Çankırı'yı Belediye Gençlik Spor'un iki güreşçisi temsil edecek. Çankırı'ya şampiyon güreşçiler kazandıran Antrenör Seyfettin Karadeniz, bu başarılarının ilerleyen dönemde de artarak devam etmesi için güreşçileri ile birlikte büyük çaba gösterdiklerini belirtti. Karadeniz, güreşçilerinin elde ettiği derecelerde maddi ve manevi en büyük destekçilerinin Belediye Başkanı İrfan Dinç olduğunu söyleyerek sanata ve spora olumlu bir bakış açısı sergileyen yerel yöneticilerin o şehrin çocuklarına bu alanların ve başarının kapılarını sonuna kadar açtıklarını ifade etti.