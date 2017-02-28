28.02.2017 21:21:48

Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

32'si tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 32'si tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 32'si tutuklu 46 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıklardan 9'unun savunmasını yaptığı duruşmada, sanıklardan iş adamı A.A, örgütle ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

Eğitime katkı olsun diye çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyleyen A.A, "Biz Sinop Boyabatlıyız. Orada da 1989 yılında bir okul yaptırdık. Burada da eğitime katkı olsun diye yardımda bulunduk. Bir örgüt olduğunu bilmiyordum. Bilsem şirketimi bunlara bulaştırmazdım. Herkes gibi gizliden yardım ederdim." dedi.

A.A. 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapıyla ilişkilerini sonlandırdıklarını öne sürerek, ""Sayın Cumhurbaşkanımız 'Bunlar bizi arkamızdan bıçakladı' dediği andan itibaren bu yapıya ait şirketin yönetiminden ayrıldık. 17-25'ten sonra hisselerimizi devrettik. Çankırı'da kandırılan adam benim. Hisselerimi devrettik ama paramızı alamadık. Asıl amacımız hayırdı." diye konuştu.

Sanıklardan A.K. ise bir dönem Kotku şirketinde ortaklığı bulunduğunu ifade etti.

Çankırı'da tanınan bir iş adamı olduğunu kaydeden A.K, "Bu sebepten bu örgüt tarafından kullanıldığımı düşünüyorum. Benim hobim gezmekti. O nedenle gezilere katıldım. 17-25'ten sonra gerçek yüzlerini gördüm ve irtibatımı kestim. Kotku şirketi ve Çankırı Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneğinden ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Sanıklarda A.S. de "Fetullah Gülen cemaatinin eğitim alanında yaptıkları dolayısıyla bu gruba yaklaştığını" ifade etti.

FETÖ ile bağını 17-25'ten sonra koparmak istediğini dile getiren A.S, "Kotku şirketinden ayrılmak istediğimde Levent Tuna 'Senin gibi bir adamı bir daha nereden bulacağız' diyerek buna izin vermedi. Darbeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Önünde ve arkasında olan herkesi lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıkların dinlenmesi için duruşma yarına ertelendi.