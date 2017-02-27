27.02.2017 19:53:44

Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

32'si tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 32'si tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 32'si tutuklu 46 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak "İl imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Muzaffer Vural savunma yaptı. Çankırı'da 2009-2013 yılları arasında bir eğitim kurumunda yöneticilik yaptığını belirten Vural, terör örgütü üyeliği ve "il imamı" tabirini kabul etmediğini söyledi.

Daha sonra savunma yapan tutuksuz sanıklardan Mesut Polat, bir dönem geçici olarak Çankırı Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ÇESİAD) genel sekreterliği görevini yaptığını belirtti.

Yapı hakkında bilgi veren Polat, "Yapı içinde en üst yetkili Muzaffer Vural ve Abdullah Özdemir'di. Özdemir, telefonunu 'ByLock' programını güncellemediği için değiştirdi. Eski telefonunu da bana sattı. ÇESİAD'da mütevelli heyeti toplantıları olurdu. Bu toplantıların asıl amacı il imamı tarafından belirlenen gündemin iş adamlarına aktarılmasıydı. 2014 yılından sonra bu toplantılara katılım olmadı." diye konuştu.

Duruşma yarına ertelendi.