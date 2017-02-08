08.02.2017 17:04:58

Çankırı'da yağmur suyu kanalları temizleniyor

Çankırı Belediyesi, kentte bulunan kanal, yağmur suyu hatları ile bacalarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Çankırı Belediyesi, kentte bulunan kanal, yağmur suyu hatları ile bacalarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Aksu Mahallesi, Yenimahalle ve Abdulhalik Renda Mahallesi'nde tamamladığı çalışmaları Buğday pazarı Mahallesi'nde yürütüyor.Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kanal ve yağmur suyu hatları ile bacalarının temizlik çalışmalarını etap etap tamamlamaya devam ediyor. Ekipler, Buğday pazarı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda Ihlamur sokak, Şehit Uğur Hiçyılmaz caddesi, Kurşun sokak, Kayısı sokak ile Beşkavaklar Caddesi'nin yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını temizliyor.