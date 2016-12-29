29.12.2016 13:52:26

Çankırı'da kar yağışı sevindirdi

Çankırı'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullar ile Eldivan, Ilgaz, Kurşunlu, Yapraklı, Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca Karatekin Üniversitesi de yoğun yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu.

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Çankırı'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullar ile Eldivan, Ilgaz, Kurşunlu, Yapraklı, Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca Karatekin Üniversitesi de yoğun yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu.Çankırı'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 cm'ye ulaşırken sabahın erken saatlerinde dükkânlarını açmak isteyen esnaflar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri erken saatlerde kar mesaisine başlarken, esnaflar da karla kaplı dükkânlarının önlerini açmak için yoğun çaba harcadı. Cumhuriyet Mahallesi'nde asmanın üzerinde toplanan kar kütlesi asmanın çökmesine neden olurken, buz patenine dönen yollarda sürücüler de zor anlar yaşadı.Çankırılılar sabah uyandığında beyaz bir örtüyle karşılaştıklarını belirten Tunç Boran, "Yoğun bir karla uyandık. Neredeyse bütün yollar kapalıydı. İnsanlar işyerlerine gitmekte zorlanıyorlar ama karın muhteşem bir güzelliği var. Çankırı bugün karın güzelliğini ve zorluğunu birlikte yaşıyor. Uzun süredir Çankırı'ya kar yağmıyor diye şikâyet ediyorduk. Çocuklar çok sevinçli ama büyükler bir takım sıkıntılar yaşıyorlar" dedi."Öğrenciler karın tadını çıkardıAkşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullar ile Eldivan, Ilgaz, Kurşunlu, Yapraklı, Orta, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca Karatekin Üniversitesi de yoğun yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu.Okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler sokaklarda kardan adam yapıp, kartopu oyna^yara karın tadını çıkarttılar.